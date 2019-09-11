Нормативные акты СССР и РСФСР прекратят действие в России с 2020 года

Всего в перечне теряющих силу актов оказались 220 319 документов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действий нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года.

"Я подписал поручение перед тем, как встретиться с вами, о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее, с 1 января следующего года", - сказал Медведев в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Присутствующий в студии вице-премьер - глава аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за проведение этой реформы, получившей название "регуляторная гильотина", сообщил, что Медведев своим поручением поставил рекорд за всю историю правительства.

"Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы. Содержание этого приложения - перечень, состоящий из 220 319 актов", - отметил Чуйченко.

По его словам, среди них декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне, постановление Совмина РСФСР от 1961 года об утверждении республиканских технических условий "Колбасы вареные, мясо птицы и кроликов", а также постановление Совмина РСФСР 1978 года "Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей".

По словам Медведева, "нам нужно отменить действия актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны и ограничивают экономику".

"Но в то же время, не создать условия, когда что-то окажется вне сферы правового регулирования. Или нам придется каким-то образом устанавливать, что все-таки эти вопросы регулируют, если такое регулирование необходимо. И вот это очень тонкая работа, которую должны провести коллеги из аппарата правительства с привлечением экспертов-юристов, сотрудников Минюста, чтобы понять, что должно остаться, а что должно уйти", - рассказал Медведев.