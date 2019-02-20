Грефа удивил и обрадовал радикализм Путина в вопросе "регуляторной гильотины"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Радикальный подход к реформе контрольно-надзорного регулирования, отразившийся в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, удивил и обрадовал экс-главу Минэкономразвития Германа Грефа.

Путин развил недавно предложенную правительством концепцию "регуляторной гильотины" (за год очистить регулирование в сфере контроля и надзора от устаревших норм), предложив обновить регуляторику целиком.

"Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контроля надзорной деятельности, это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать, но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте действительно подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года, два года есть впереди, при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу", - сказал президент.

"Какие-то пункты сегодня были радикальные озвучены, в том числе отмена регулирования. Честно говоря, это очень радикальный шаг. Это говорит о том, что, наверное, президент тоже устал от невыполненных призывов", - сказал журналистам Греф по итогам послания.

"Это нехарактерный для него очень радикальный шаг, что меня лично очень радует", - заявил глава Сбербанка.

Глава Счетной палаты РФ, бывший вице-премьер Алексей Кудрин также считает, что самое фундаментальное предложение в послании президента - провести ревизию всей нормативной базы в контрольно-надзорной деятельности до 2021 года.

"Надо не просто обновить старые инструкции. Это должна быть реформа контроля на новых принципах в интересах граждан и бизнеса", - написал Кудрин на своей странице в фейсбуке.

В послании президент рассказал, что при обсуждении этой реформы "многие коллеги признавались, что им страшно". "Действительно страшно, и есть проблема. Это не так просто. Там по некоторым ведомствам фолианты, которые накапливались с советских времен, со времен Очаково и покорения Крыма. Я даже сомневаюсь, что сотрудники этих ведомств знают, что там понаписано. Поэтому нужно провести этот анализ за два года, не бояться этого, засучить рукава, сделать это и обновить, оставить только то, что действительно нужно для организации работы", - подчеркнул Путин.