Полиция задержала группу наркоторговцев, действовавших в нескольких регионах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские разоблачили межрегиональное преступное сообщество, занимавшееся торговлей наркотиками на территории нескольких субъектов РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Нижегородской и Челябинской областей при участии отряда специального назначения "Гром" в нескольких регионах России задержаны 14 участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотических средств", - сказала Волк во вторник.

Задержанные изготавливали наркотики в организованных в Московской области лабораториях. Участники организованной группы принимали заказы через мессенджеры, а затем закладывали запрещенные вещества весом от 1 до 3 килограммов в тайники, расположенные на территории Московского региона.

"Курьеры забирали товар и доставляли в различные субъекты РФ для дальнейшего сбыта. Выручку бухгалтер распределял между участниками преступного сообщества", - сообщила официальный представитель министерства.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 210 (организация преступного сообщества), статьей 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), частью 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий у торгового центра на улице Ларина в Нижнем Новгороде задержан один из злоумышленников, который передвигался на автомашине без государственного регистрационного знака. При осмотре транспортного средства в багажнике обнаружен дренажный насос, внутри которого находился полимерный пакет с порошкообразным веществом массой около килограмма, которое, как показала экспертиза, является метилэфедроном", - сказала Волк.

Кроме того, в начале года на территории Нижегородской области по различным адресам были задержаны еще двое курьеров, у которых было изъято около четырех килограммов наркотического средства. Остальные 11 подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции в Челябинской, Рязанской, Московской областях и в Москве.

"В общей сложности из незаконного оборота оперативниками изъято более 25 килограммов запрещенных веществ", - пояснила представитель МВД.

Судом в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время уголовные дела объединены и находятся в производстве следственной части Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области. Предварительное расследование продолжается", - заключила Волк.