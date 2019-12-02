Гражданин РФ получил в Белоруссии 17 лет тюрьмы за 3 центнера гашиша

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суд Островецкого района Белоруссии вынес обвинительный приговор в отношении гражданина РФ по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда, в мае 2019 года обвиняемый за пределами Белоруссии приобрел около 290 кг гашиша для сбыта в РФ.

Наркотики он разместил в тайнике между днищем и полом автомобиля.

Их обнаружили при досмотре на пункте пропуска "Котловка" Гродненской области. Известно, что через Белоруссию он двигался транзитом - из Литвы в Россию.

Суд признал россиянина виновным, по одной статье ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, по другой - 7 лет.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отметили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.