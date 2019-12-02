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Справедливороссы предложили уголовно наказывать наркоманов

Справедливороссы предложили уголовно наказывать наркоманов
Исследование конфискованной марихуаны в экспертно-криминалистической лаборатории
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В "Справедливой России" предлагают приравнять организованные схемы торговли наркотиками к террористическим организациям, а за употребление наркотиков предлагается ввести уголовное наказание.

Как заявил депутат фракции "Справедливая Россия", первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, инициатива о приравнивании наркоторговли к терроризму будет вскоре внесена на рассмотрение.

Выступая на круглом столе по вопросам угрозы пропаганды наркотиков в интернете, депутат разъяснил, что предложение будет касаться ужесточения наказания к организаторам схем торговли наркотиками, "чтобы к ним применялась высшая мера, пожизненные сроки, конфискация имущества".

"Прежде всего речь не идёт о простых студентах, которые где-то какую-то дозу продали, речь идет о этой голове этой гидры, к которой должны применяться самые жесточайшие законы", - сказал парламентарий.

Что касается идеи уголовной ответственности за употребление наркотиков, то Нилов сообщил, что этот документ будет им подготовлен в ближайшем будущем.

Он пояснил, что предлагает применять его в случае, когда ставится соответствующий медицинский диагноз, когда есть стопроцентная зависимость.

"При вынесении приговоров по этой уголовной статье предлагать один вариант освобождения от уголовной ответственности - принудительное лечение", - пояснил Нилов.

Он сказал, что считает "уголовно наказуемой" должна быть и пропаганда распространения наркотиков.

Справедливая Россия Олег Нилов

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