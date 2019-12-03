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Песков раскритиковал заявление ФБР об опасности российских мобильных приложений

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Заявления представителя ФБР о том, что произведенные в России мобильные приложения представляют угрозу для США, являются проявлением недобросовестной конкуренции, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там были упомянуты некоторые российские программы, которые в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих элементах рынка, в том числе и в рынках сторонних приложений", - сказал он журналистам, комментируя письмо представителя ФБР, где говорится о том, что каждое российское приложение представляет контрразведывательную угрозу для США.

Песков усомнился в том, что подобные шаги ФБР помешают востребованным российским продуктам захватывать зарубежные рынки. "Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована", - продолжил пресс-секретарь.

В понедельник, 2 декабря, в американских СМИ появился текст письма помощника директора управления ФБР по делам конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру. В письме говорится о том, что, по мнению ФБР, любое российское приложение, включая FaceApp, представляет контрразведывательную угрозу для США.

В июле 2019 года Шумер просил ФБР и Федеральную торговую комиссию (FTC) проверить FaceApp на предмет возможных угроз национальной безопасности США и нарушения конфиденциальности персональных данных.

Дмитрий Песков ФБР США FaceApp

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