Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Защита командира экипажа сгоревшего авиалайнера Superjet 100 (SSJ-100) считает, что предъявленное ему обвинение в крушении самолета не обосновано и несправедливо, а сам он выбран в качестве "крайнего" для того, чтобы возложить на него всю ответственность, в том числе и за возможные конструктивные особенности воздушного судна и действия наземных служб, сообщила "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Дениса Евдокимова Наталья Митусова.

Она отметила при этом, что защита обвиняемого была фактически отстранена от следственных действий и не имела возможности следить за проведением различных экспертиз. "Обвинение командиру экипажа было предъявлено 2 октября, а 30 октября нам объявили об окончании предварительного расследования", - сказала адвокат.

Она также посетовала на том, что "следственные действия (по делу SSJ-100 - ИФ) прошли мимо нас". "Мы считаем, что это такая специальная уловка следствия, и знакомили нас с результатами экспертиз по факту", - сказала Митусова.

По словам юриста, защита Евдокимова заявила 28 ходатайств "о проведении повторных экспертиз, допросов экспертов, о проведении следственных экспериментов, как на тренажере, так в режиме реальных условий с участием нашего подзащитного", требовала предоставить различные документы, в том числе протоколы испытания самолета с превышением посадочной массы. Однако, по словам юриста, во всех ходатайствах следствие отказало.

Она утверждает, что "следствие отработало только одну версию - действия экипажа". "Никаких других версий, в том числе о конструктивных недостатках при проектировании воздушного судна, неисправность самого авиалайнера, как сработали наземные службы, что непосредственно привело к пожару на борту - ничего этого не было исследовано. Все действия были направлены на назначение конкретного виновного", - сказала Митусова.

Она полагает, что это связано со стремлением защитить репутацию "суперджета". "Для того чтобы был снят определенный анти-пиар в отношении самолета после катастрофы в "Шереметьево", а мы это постоянно фиксировали, было решено назначить командира судна виновным и сделать из него козла отпущения", - сказала собеседник агентства.

По ее словам, в настоящее время с материалами дела знакомятся потерпевшие, а защита обвиняемого приступит к этому на этой неделе. "По результатам ознакомления мы заявим повторно новые ходатайства. Я уже обращалась к главе (Следственного комитета РФ - ИФ) СКР Александру Бастрыкину с просьбой возобновить предварительное расследование, поскольку оно было проведено необъективно и односторонне и параллельно к генеральному прокурору (Юрию Чайке - ИФ). Мне было отказано", - сказала Митусова.

Поэтому теперь защита надеется на судебное следствие, пояснила адвокат. "Мы надеемся, что в ходе судебного расследования мы сможем доказать несостоятельность обвинения и необоснованность. Достаточно отметить, что по всем подобным делам по авиакрушениям следствие ведется два-три года, как например, завершившееся недавно предварительное расследование по катастрофе "Боинга" в Казани, которое шло два с половиной года. В нашем же случае 5 мая произошла катастрофа и через полгода следствие завершено, то есть прошлись просто по верхам", - отметила она.

В качестве примера адвокат указала на эпизод с проверкой исправности самолета. "Эксперт отвечает положительно на вопрос, был ли исправен самолет по предполетным документам, а на вопрос, был ли он исправен в момент посадки, ответ следующий: "Если он был исправен в момент взлета, то, значит, он был исправен и в момент полета и посадки". Вот такая логика", - сказала Митусова.

Кроме того, защитница Евдокимова заявила, что не согласна с тем, что второй пилот SSJ-100 признан следствием потерпевшим по делу. "Для нас это непонятно, потому что экипаж работает слаженно: один зачитывает чек-лист, а другой выполняет", - сказала юрист.

На вопрос "Интерфакса", рассчитывает ли она доказать в суде невиновность своего подзащитного, Митусова ответила: "Но, по крайней мере, оправдать нашего подзащитного перед семьями 41 погибшего я думаю, нам удастся".

Дело о крушении SSJ-100

Ранее сообщалось, что СКР завершил расследование дела о крушении в "Шереметьево" в мае 2019 года. Евдокимову предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

Во вторник, 3 декабря, также стало известно, что ущерб компании "Аэрофлот" от крушения самолета SSJ-100 в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево" оценен в 1,5 млрд рублей. Как рассказал адвокат Игорь Трунов, перевозчик признан потерпевшей стороной.

5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся при совершении аварийной посадки. В результате погиб 41 человек.