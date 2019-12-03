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Ущерб "Аэрофлота" от крушения SSJ-100 в "Шереметьево" оценили в 1,5 млрд рублей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ущерб компании "Аэрофлот" от крушения самолета SSJ-100 в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево" оценен в 1,5 млрд рублей.

Как сообщил адвокат Игорь Трунов, перевозчик признан потерпевшей стороной.

При этом он уточнил, что пострадавшие в крушении пока не подавали гражданских исков к компании.

Как стало известно ранее, следствие возложило вину за гибель людей при крушении лайнера на командира Дениса Евдокимова - ему предъявлено обвинение по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц".

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. Самолет "Аэрофлота" SU1492 из Москвы в Мурманск, экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт и загорелся при совершении аварийной посадки.

В результате ЧП погиб 41 человек. Всего в самолете находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Аэрофлот Шереметьево Суперджет

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