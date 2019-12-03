Следователи установили виновного в гибели Superjet в мае этого года

Место катастрофы SSJ100 (архив) Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - СКР завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту "Шереметьево", вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "в гибели более 40 человек обвиняется командир воздушного судна Денис Евдокимов".

Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц)", - сообщал ранее СКР.

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

"Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отмечали в СКР.

В ведомстве напомнили, что всего на момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди, которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.