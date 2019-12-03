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Лидера "тамбовской" ОПГ Барсукова отправили из Петербурга в колонию под Кировом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат лидера "тамбовской организованной преступной группировки" Владимира Барсукова (Кумарина) Константин Кузьминых сообщил о переводе своего подзащитного из СИЗО "Кресты" в Петербурге в колонию под Кировом.

"В (минувший) четверг Владимира Сергеевича отправили в колонию в Кировской области. На данный момент защита не обладает данными о его прибытии в назначенное место отбывания наказания. Возможно, его еще этапируют: эта информация должна проясниться на следующей неделе", - сообщил Кузьминых "Интерфаксу" во вторник.

Как отметил адвокат, выбор места заключения Барсукова ему непонятен. При этом он уточнил, что его подзащитный должен был отправиться в определенную судом колонию раньше: следственные действия с ним завершились; кроме того, истек допустимый законом срок содержания осужденного в СИЗО.

"Во всей этой процедуре защита видит правовые нарушения - будем разбираться. Есть нарушение УИК РФ, а также Конвенции о защите прав человека, в частности ее 8-й статьи (Право на уважение частной и семейной жизни - ИФ). Последнее проявляется в том, что Владимира Сергеевича, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, отправляют отбывать наказание столь далеко от места жительства, родственников, следствия (по другим делам - ИФ)", - заявил адвокат.

Как сообщалось, в марте Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор Барсукову (Кумарину) и Дрокову по делу об организации преступного сообщества. Барсуков с учетом ранее вынесенных в отношении него судебных решений был приговорен к 24 годам колонии строгого режима. В июне горсуд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок наказания для лидера "Тамбовской ОПГ" и его подельника Вячеслава Дрокова: до 23,5 и 20,5 лет.

В апреле Барсукову предъявили обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Следствие по этому делу продолжается.

Владимир Барсуков

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