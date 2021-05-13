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Лидер "тамбовской" ОПГ отсудил у властей 130 тыс. руб. за волокиту по делу об убийстве

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд вынес решение о компенсации в пользу осужденного лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат Константин Кузьминых.

Соответствующий иск был подан к министерству финансов и СК РФ, следует из картотеки суда.

"Моему доверителю присуждена компенсация в размере 130 тыс. рублей", - уточнил Кузьминых.

Он добавил, что требования Барсукова суд удовлетворил частично, и таким решением сторона истца не удовлетворена. "Мы заявили компенсацию в соответствии с требованиями Европейского суда по правам человека - в 1,5 млн рублей. (...) Безусловно, это нужно обжаловать", - пояснил адвокат.

"Невнятные обвинения"

По словам Кузьминых, компенсация связана с производством по делу об убийстве двух человек в 2000 году. Обвинение в организации этого преступления Барсукову предъявили в 2008 году. В 2012 году Генпрокуратура вернула дело на доследование, не утвердив обвинительное заключение. Предварительное следствие по делу продолжается до сих пор. Вину Барсуков не признает.

"Дело не в компенсации, а в том, что СК предъявляет невнятные обвинения в преступлении, которого мой доверитель не совершал, и уже столько лет не может завершить дело", - отметил Кузьминых.

Иск о компенсации рассматривался без участия Барсукова, который в настоящий момент находится на лечении в подведомственной ФСИН больнице имени Гааза в Петербурге.

Как сообщалось, в северную столицу Барсукова этапировали в 2020 году из колонии под Кировом, где он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений. Защита полагает, что необходимость его пребывания в Петербурге связана с делом об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, в организации которого обвиняется их доверитель.

В марте 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга признал лидера "тамбовской" ОПГ Барсукова (Кумарина) виновным в организации преступного сообщества. С учетом ранее вынесенных судебных решений он был приговорен к 24 годам колонии строгого режима. Позже горсуд северной столицы сократил срок его наказания на полгода - до 23,5 лет.

Владимир Барсуков Константин Кузьминых Мосгорсуд СКР Минфин Петербург

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