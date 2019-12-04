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Спасатели завершили операцию на месте разрушенного дома под Белгородом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Спасательная операция на месте обрушения стены жилого дома из-за взрыва газа в поселке Яковлево Белгородской области завершена, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.

"Спасательные работы завершены, разбор завалов сегодня ночью продолжится ", - сказала она.

Ранее было обнаружено и извлечено из-под обломков тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

В администрации Яковлевского городского округа сообщили, что из всех эвакуированных жильцов дома только два человека направлены в круглогодичный лагерь "Прометей", остальные решили остановиться у родственников.

Как сообщалось, информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 по Москве.

Обрушилась внешняя стена 4-этажного дома с 1-го по 4-й этажи, частично повреждены перекрытия, на месте обрушения работают спасатели. Эвакуированы 18 человек. Госпитализированы шесть, один из них в тяжелом состоянии.

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