Обнаружен мужчина, погибший при взрыве в жилом доме под Белгородом

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили и извлекли из под обломков мужчину, погибшего при взрыве в жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, погибшего при взрыве в жилом доме в поселке Яковлево", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что по предположениям спасателей, под завалами никого больше нет. Работы по разбору будут продолжаться.

Как сообщалось, информация о хлопке бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 по Москве.

Госпитализированы шесть человек. Их состояние оценивается как стабильное, за исключением одного пострадавшего мужчины, который с сочетанной травмой различных областей тела находится в реанимации.

Как сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, всем пострадавшим жильцам дома будет выплачено по 30 тыс. рублей на текущие расходы.

"Все 23 человека по списку, кто здесь проживает, получат по 30 тыс. руб. на текущие расходы. По имущественным потерям решение будет принято завтра", - сказал губернатор.

Он добавил, что на месте разрушенного газом дома придется строить новый дом. Окончательное решение примут эксперты.

Принято решение о размещении всех пострадавших в круглогодичном лагере "Прометей".

По факту взрыва газа в жилом доме проводят проверки Следственный комитет и прокуратура области.

По информации местных СМИ, причиной разрушения стены дома мог стать взрыв котла в одной из квартир на первом этаже. В региональном управлении МЧС эту информацию пока не подтверждают.