Поиск

При задержании стрелка в Перми ранен сотрудник Росгвардии

При задержании стрелка в Перми ранен сотрудник Росгвардии
Архивное фото
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Росгвардии подтвердили информацию о ранении сотрудника вневедомственной охраны при задержании мужчины, устроившего стрельбу в Перми.

"Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшим на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, раненому "оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью угрозы нет".

По данным следствия, в среду утром ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, устроил стрельбу в своей квартире из охотничьего ружья. После этого он вышел на улицу, где ранил из ружья мужчину и застрелил женщину. Кроме этого, подозреваемый ранил водителя наряда группы задержания Росгвардии, находившегося в служебном автомобиле.

В СК заявили, что мужчина владел охотничьим ружьем незаконно.

В настоящее время подозреваемый задержан. Все раненые госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Пермский край

Новости

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

СКР задержал полицейских, подозреваемых в избиении очевидца преступления в Приморье

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Мост рухнул в Иркутской области из-за груженной лесом фуры

Обнаружен мужчина, погибший при взрыве в жилом доме под Белгородом

Обнаружен мужчина, погибший при взрыве в жилом доме под Белгородом

В белгородском МЧС подтвердили, что еще один человек находится под завалами

Число пострадавших от взрыва газа в Белгородской области достигло шести

Что произошло за день: вторник, 3 декабря

Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии

Россиянку убили в Барселоне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');