При задержании стрелка в Перми ранен сотрудник Росгвардии

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Росгвардии подтвердили информацию о ранении сотрудника вневедомственной охраны при задержании мужчины, устроившего стрельбу в Перми.

"Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшим на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, раненому "оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью угрозы нет".

По данным следствия, в среду утром ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, устроил стрельбу в своей квартире из охотничьего ружья. После этого он вышел на улицу, где ранил из ружья мужчину и застрелил женщину. Кроме этого, подозреваемый ранил водителя наряда группы задержания Росгвардии, находившегося в служебном автомобиле.

В СК заявили, что мужчина владел охотничьим ружьем незаконно.

В настоящее время подозреваемый задержан. Все раненые госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.