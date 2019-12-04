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Пермский стрелок успел выстрелить восемь раз

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Житель Перми, устроивший стрельбу, сделал восемь выстрелов, сообщается на сайте министерства территориальной безопасности Пермского края в среду.

Стрельба произошла в Орджоникидзевском районе Перми на пересечении ул. Вильямса и ул. Писарева. Со ссылкой на данные полиции министерство сообщает, что мужчина находился, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщалось, в среду утром ранее судимый 50-летний местный житель устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате погибла женщина, ранены два человека, в том числе водитель наряда группы задержания Росгвардии. Пострадавших госпитализировали, их жизни вне угрозы.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подозреваемый владел охотничьим ружьем незаконно, он задержан.

Пермь

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