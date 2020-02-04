Академик Микрин вернулся на пост генконструктора РКК "Энергия"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов признал недействительной предыдущую версию организационной структуры корпорации, утвердил ее новую версию и вернул академика Евгения Микрина на должность заместителя гендиректора и генконструктора. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Он сослался на приказ Севастьянова.

Он уточнил, что Микрину вернули должности генконструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам и замгендиректора и расширили его полномочия.

В 2019 году Севастьянов наделил себя полномочиями генконструктора пилотируемых комплексов, сместив Микрина. 30 января совет директоров РКК утвердил новую организационную структуру корпорации, где должности главы и генерального конструктора корпорации разделены.

"На основании этого решения гендиректору РКК "Энергия" пришлось издать приказ о признании недействительной предыдущей версии структуры руководства корпорации", - сказал собеседник "Интерфакса".

Академик Российской академии наук Евгений Микрин ранее уже был генеральным конструктором РКК "Энергия" по пилотируемым космическим системам и комплексам, кроме того с 2015 года он является генконструктором пилотируемых программ России.