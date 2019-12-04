Владельцу упавшего с моста в Забайкалье автобуса продлили срок задержания

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Чите продлил до 7 декабря срок задержания индивидуальному предпринимателю Ивану Стрельникову, который являлся владельцем пассажирского автобуса, упавшего с моста в Сретенском районе Забайкалья 1 декабря, сообщили агентству "Интерфакс" в прокуратуре Забайкальского края.

Как сообщалось ранее, 1 декабря автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск - Чита в Забайкалье, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же получили травмы.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.

2 декабря был задержан индивидуальный предприниматель, который был организатором перевозки.