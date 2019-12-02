Задержан организатор автобусной перевозки, закончившейся смертельным ДТП в Забайкалье

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели пассажиров автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае 1 декабря, задержало организатора перевозки.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, задержанный - 30-летний житель Читы, индивидуальный предприниматель.

В его офисе и по месту его жительства проведены обыски. Также обыски прошли в управлении ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю, управлении государственного автодорожного надзора по краю.

Уголовное дело по факту гибели 19 человек в результате ДТП передано в центральный аппарат ведомства. На данный момент произошедшее квалифицировано по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" и "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек".

В воскресенье, 1 декабря, автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек.