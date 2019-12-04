Детский омбудсмен усомнилась в необходимости принятия закона о домашнем насилии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова трижды давала отрицательное заключение на законопроект о домашнем насилии, она считает необходимым подумать, нужен ли вообще такой документ.

Как заявила детский омбудсмен журналистам в среду, она считает, что нормы законопроекта не соответствуют Конституции РФ. "Они противоречат действующему законодательству, содержат дублирующие действующие нормы. Если в документе содержится такое количество отсылочных к другим документам норм, то надо посмотреть целесообразность принятия нового документа", - отметила Кузнецова.

Омбудсмен также задалась вопросом, нужно ли решать вопрос с семейным насилием. "Да, мы сегодня говорим о сокращении цифр этого явления. Но даже если будет одно событие в стране, этим надо заниматься", - отметила она.

По мнению детского омбудсмена, нужно заниматься именно профилактикой домашнего насилия, а не применять "силовые методы (для решения проблем насилия - ИФ) применительно к семье", как предлагается в законопроекте. Кузнецова считает, что при обсуждении законопроекта могут быть предложены реально действенные меры, которые помогут сократить число случаев домашнего насилия.

Ранее в среду начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что надзорное ведомство не рассматривает резонансный законопроект о домашнем насилии как угрозу вмешательства в дела семьи и воспитания детей. Он пояснил, что само по себе защитное предписание, которое прописано в законопроекте, "не имеет целью вмешательства в дела семьи, в том числе в процесс воспитания детей", а призвано предупредить домашнего тирана о серьезных последствиях для него в случае, если он будет продолжать применять насилие против близких.

Таким образом, закон поможет "не допустить совершения административного правонарушения или преступления и, тем самым, сохранить семью", уверен Завалунов.

Ранее в среду законопроект о домашнем насилии раскритиковал патриарх Кирилл, заявив, что с помощью таких инициатив "некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".