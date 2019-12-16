Большинство россиян поддержали проект закона о профилактике домашнего насилия

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Большинство (70%) россиян называют необходимым законопроект о профилактике домашнего насилия, сообщает в понедельник ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, в поддержку инициативы выступили 57% мужчин и 80% женщин. Не видят смысла в законопроекте 7% респондентов, для 17% вопрос не важен.

Между тем подавляющее большинство (90%) участников опроса подчеркивают, что физическое насилие в семье недопустимо. Этой точки зрения придерживаются 85% мужчин и 94% женщин. По мнению 8% опрошенных, в некоторых случаях поднять руку на супруга допустимо.

По утверждению 40% респондентов, в знакомых им семьях бывали случаи насилия и побоев. Ничего не знают о подобных ситуациях 58% участников опроса. Тем не менее, 78% россиян уверены, что проблема домашнего насилия важна для страны, противоположного мнения придерживаются 8%. Не задумывались о проблеме или вовсе не знали о ней 12% респондентов.

Опрос проводился 4 декабря среди 1600 человек методом телефонного интервью.

Законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября. В нем, в частности, предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой. Срок действия защитного предписания составляет 30 суток с момента его вынесения и может продлеваться.

Документ по разным причинам вызвал критику, в частности, со стороны РПЦ и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.