Патриарх Кирилл усмотрел опасные тенденции в законопроекте о домашнем насилии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал "с очень большой осторожностью" отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, текст которого был опубликован на днях на сайте Совета Федерации; предстоятель РПЦ усмотрел в подобных законодательных тенденциях "нечто опасное".

"Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье! Но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагобополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье", - заявил он в среду после литургии в Успенском соборе Кремля.

По мнению предстоятеля, "к такого рода вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с очень большой осторожностью". Патриарх Кирилл подчеркнул, что семья - это "святое пространство любящих друг друга людей", и нужно делать все для того, чтобы сохранять эту любовь, чтобы не допускать никакого насилия и вообще употребления силы, чтобы жизнь супругов была радостной, мирной, счастливой, чтобы в этой атмосфере воспитывались дети.

"Но очень опасно, когда в это закрытое, интимное семейное пространство вторгаются чужие люди и иные силы, и Бог его знает, что это вторжение может принести реально - пользу или вред - для людей, которые живут бок о бок друг с другом и которые сохраняют семейные узы. Поэтому, категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос на защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами", - заявил патриарх.

Но для того, чтобы дело не доходило до этих крайностей, каждый, кто вступает в брак, по мнению патриарха Кирилла, должен понимать, что "любовь - это не только цветы и радость периода знакомства или первых лет супружеской жизни, любовь - это в первую очередь жертва, когда один супруг отдает себя другому супругу, когда нет ничего, что было бы жалко отдать, когда люди готовы здоровье свое отдать, кровь свою отдать друг за друга - вот это и есть настоящая любовь".

"И в такую любовь нельзя вторгаться извне ни под каким видом, потому что любовь сама по себе способна испепелить любой конфликт и любую проблему в семейных отношениях", - подчеркнул патриарх.

Представители РПЦ ранее уже не раз критиковали законопроект о домашнем насилии. Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал эту законодательную инициативу ударом по институту семьи в России. Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обратил внимание, что для разработки этого законопроекта был использован западный опыт борьбы с семейным насилием; Кипшидзе усомнился в эффективности такого опыта.