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Прокурор в Москве попросил 6 лет колонии для экс-депутата Рады за нападение на посольство РФ в Киеве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в среду попросило Мосгорсуд приговорить бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году, к шести годам колонии общего режима.

Суд над Рудьковским проходит в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан в России и на основании судебного решения заключен под стражу. По данным следствия, в июне 2014 года он, будучи депутатом Рады, "совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство" в Киеве. При этом, полагают в Генпрокуратуре, целью нападения являлось осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.

Украина Киев Николай Рудьковский

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