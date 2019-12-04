Прокурор в Москве попросил 6 лет колонии для экс-депутата Рады за нападение на посольство РФ в Киеве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в среду попросило Мосгорсуд приговорить бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году, к шести годам колонии общего режима.

Суд над Рудьковским проходит в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан в России и на основании судебного решения заключен под стражу. По данным следствия, в июне 2014 года он, будучи депутатом Рады, "совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство" в Киеве. При этом, полагают в Генпрокуратуре, целью нападения являлось осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.