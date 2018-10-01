Украинского экс-депутата задержали в Москве по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Заочно обвиняемый в нападении на посольство России в Киеве бывший депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский задержан в Москве, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Рудьковский был задержан в пятницу на Новой Басманной улице в центре столицы", - сказал собеседник агентства.

Позднее официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца рассказала "Интерфаксу", что министерство проверяет информацию о задержании Рудьковского.

В феврале 2017 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что Рудьковскому было заочно предъявлено обвинение о нападении на учреждение, пользующееся международной защитой (ст. 360 УК РФ).

14 июня 2014 года Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимал участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания", сказала она. По ее словам, данные, подтверждающие причастность задержанного к противоправным действиям, были получены в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий с сотрудниками ФСБ и МВД России.