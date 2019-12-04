Заочно арестован еще один нападавший на посольство РФ в Киеве в 2016 году

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские следователи заочно арестовали еще одного участника нападения на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 6 марта 2016 года Рагозин с иными лицами активно участвовал в нападении на здание Посольства Российской Федерации в Киеве, в результате чего был грубо нарушен порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу Посольства России причинен значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Петренко заявила, что спланированные действия против российских дипломатических учреждений правоохранительные органы Украины квалифицируют как хулиганство, не принимая во внимание нормы международного права.

"Таким образом, Следственный комитет России имеет основания для использования предусмотренных международным правом и национальным законодательством мер для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине", - добавила пресс-секретарь.

Она также напомнила, что 14 июня 2014 года в Киеве граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций и праворадикальных объединений забросали здание посольства России камнями и пытались поджечь его.

"Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили и находящиеся рядом дипломатические автомобили. Преступные действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей", - сказала представитель СКР.

В дальнейшем, по данным ведомства, прибывший на место происшествия депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский в составе группы лиц "принял участие в нападении на российскую дипломатическую миссию".