Поиск

Для фигуранта "дела 27 июля" Новикова потребовали 3 года колонии за нападение на полицейского

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд приговорить к трем годам колонии общего режима Павла Новикова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Протесты в Москве

Новиков на суде признал вину.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 6 декабря в 11:00.

Новикову, 32-летнему безработному москвичу, предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он был задержан 29 октября.

По версии следствия, 27 июля у дома N6 в Столешниковом переулке Новиков дважды ударил сотрудника полиции бутылкой с жидкостью по голове и по руке, отчего тот испытал физическую боль.

В центре Москвы 27 июля проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам акции были задержаны более тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше 15 человек.

Павел Новиков

Новости по теме

Новости
Дело Егора Жукова

Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму

Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму

Осужденному за экстремизм оппозиционеру Гальперину заменили условный срок на реальный

В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

Пострадавший от взрыва газа дом в Белгородской области будет снесен

Пострадавший от взрыва газа дом в Белгородской области будет снесен

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Суд засекретил миллиардный иск Минобороны к структуре АФК "Системы"

Суд засекретил миллиардный иск Минобороны к структуре АФК "Системы"

Патриарх Кирилл усмотрел опасные тенденции в законопроекте о домашнем насилии

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Банкротство "Трансаэро"

"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');