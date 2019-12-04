Для фигуранта "дела 27 июля" Новикова потребовали 3 года колонии за нападение на полицейского

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд приговорить к трем годам колонии общего режима Павла Новикова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Новиков на суде признал вину.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 6 декабря в 11:00.

Новикову, 32-летнему безработному москвичу, предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он был задержан 29 октября.

По версии следствия, 27 июля у дома N6 в Столешниковом переулке Новиков дважды ударил сотрудника полиции бутылкой с жидкостью по голове и по руке, отчего тот испытал физическую боль.

В центре Москвы 27 июля проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам акции были задержаны более тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше 15 человек.