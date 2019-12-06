Поиск
Важно 10:41
Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно

Фигурант "дела 27 июля" Новиков получил штраф за применение насилия к полицейскому

Сторона обвинения настаивала на наказании в виде трех лет колонии

Фигурант "дела 27 июля" Новиков получил штраф за применение насилия к полицейскому
Фигурант "дела 27 июля" Павел Новиков в Тверском районном суде
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тысяч рублей 32-летнего москвича Павла Новикова, признавшего вину в применении насилия к представителю власти на несогласованной акции протеста 27 июля в столице.

Процесс в отношении Новикова проходил в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Новикову три года колонии общего режима, защита настаивала на мягком приговоре - штрафе или условном сроке.

Новиков был задержан и арестован в конце октября. По версии следствия, 27 июля у дома №6 в Столешниковом переулке в центре Москвы он нанес два удара бутылкой с жидкостью по голове и по руке сотруднику полиции.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Хроника 11 декабря 2010 года – 06 декабря 2019 годаПротесты в Москве
Павел Новиков

Новости по теме

Новости

Ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс" стартовала с Байконура к МКС

Россия закупила еще одно незарегистрированное лекарство для детей

Дело Егора Жукова

Изъятую у Жукова фигурку лягушек уничтожат по решению суда

Протесты в Москве

Толкнувший полицейского фигурант "дела 27 июля" Чирцов получил год колонии

Дело Егора Жукова

Студент Жуков не счел условный срок "окончательной победой"

Дело Егора Жукова

Глава СПЧ назвал приговор студенту ВШЭ Жукову сбалансированным

Дело Егора Жукова

Студент ВШЭ Жуков получил три года условно по обвинению в экстремистских призывах

Студент ВШЭ Жуков получил три года условно по обвинению в экстремистских призывах

"Ъ" сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав

Экс-глава Щелковского района Подмосковья задержан из-за взятки

Что случилось этой ночью: пятница, 6 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');