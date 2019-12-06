Фигурант "дела 27 июля" Новиков получил штраф за применение насилия к полицейскому

Сторона обвинения настаивала на наказании в виде трех лет колонии

Фигурант "дела 27 июля" Павел Новиков в Тверском районном суде Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тысяч рублей 32-летнего москвича Павла Новикова, признавшего вину в применении насилия к представителю власти на несогласованной акции протеста 27 июля в столице.

Процесс в отношении Новикова проходил в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Новикову три года колонии общего режима, защита настаивала на мягком приговоре - штрафе или условном сроке.

Новиков был задержан и арестован в конце октября. По версии следствия, 27 июля у дома №6 в Столешниковом переулке в центре Москвы он нанес два удара бутылкой с жидкостью по голове и по руке сотруднику полиции.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).