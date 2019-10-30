СКР сообщил, что новый фигурант "дела 27 июля" признал вину в избиении полицейского

Сам Павел Новиков опроверг это утверждение следствия

Новый фигурант "дела 27 июля" Павел Новиков в Басманном суде Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в насилии над полицейским на акции протеста в центре столицы 27 июля Павел Новиков признал вину, сообщает следствие.

Такое заявление сделал следователь в среду на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Новикова.

Вместе с тем, по словам самого Новикова, он не признал вину. "То, что я подписал - это вообще непонятно что", - сказал обвиняемый, посетовав на то, что накануне его "подняли из постели" и что он "был лишен права на нормальную защиту".

Новикову предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он был задержан во вторник.

По версии следствия, 27 июля у дома N6 в Столешниковом переулке в центре Москвы Новиков нанес два удара бутылкой с жидкостью по голове и по руке сотруднику полиции, отчего последний испытал физическую боль.

Ранее в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева рассказала "Интерфаксу", что в суд поступило ходатайство следственных органов об аресте Новикова.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержаны были более тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были арестованы свыше 10 человек.