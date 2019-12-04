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Минздрав начал переговоры с производителями лекарств для больных муковисцидозом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав ведет переговоры с производителями оригинальных антибиотиков, применяемых в терапии больных муковисцидозом, для того, чтобы они остались на рынке, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина.

"Что касается муковисцидоза, сейчас, ну, с MSD нам понятна ситуация, а то, что касается GSK - по торговому именованию "Фортум" и по "Теве" (Teva - ИФ) с "Колистином" переговоры ведутся", - сказала Максимкина журналистам в среду.

Ранее стало известно, что компания MSD прекращает выпуск препарата "Тиенам".

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Все три оригинальных антибиотика используются в терапии муковисцидоза.

"По "Колистину" сейчас выпуск несколько приостановлен в связи с внесением изменений в регистрационное досье, поэтому, конечно, мы примем все меры к тому, чтобы в максимально короткие сроки такие изменения в регистрационное досье были внесены, чтобы препарат мог выпускаться на рынок", - добавила она.

По ее словам, сейчас в наличии имеется более 1,3 тыс. упаковок для "закрытия самой острой потребности".

Она также сообщила, что компания "Medochemie" (Кипр), производитель препарата "Селемецин" уведомила Минздрав, что "у них вообще нет проблем с наличием этого препарата".

"Просто дело в том, что это препарат имеет исключительно госпитальную упаковку, и его нельзя приобрести в розничных аптечных организациях. Но в это же время дистрибьюторы информируют, что в розничном госпитальном секторе эти препараты есть. Поэтому мы готовы информировать учреждения, которым требуется конкретно данное торговое наименование по антибиотику", - сказала Максимкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия перестала закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза. Из-за болезни люди без лекарств могут умереть в 18 лет, а с качественными лекарствами - дожить и до 45 лет. Российские дженерики, по заявлению больных, им не помогают.

27 ноября в пресс-службе Минздрава России сообщили, что готовятся меры по улучшению ситуации с обеспечением лекарств больных муковисцидозом. При этом профильному главному внештатному специалисту Минздрава России "дано поручение проработать необходимость корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза".

Минздрав РФ

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