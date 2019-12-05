Медведев выступил за сохранение иностранных лекарств в аптеках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что никто не стремится вытеснить иностранные лекарства из аптек, наоборот, нужно стимулировать интерес иностранных фармацевтических компаний к российскому рынку.

То, что государство закупает в рамках госзакупок для того, чтобы оказывать медицинские услуги, помощь в поликлиниках, в больницах - это другая история, сказал Медведев. "Там мы стараемся все-таки поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства", - сказал Медведев в ходе общения с журналистами в четверг.

Но в аптеке, по его словам, должны быть препараты как отечественных, так и иностранных производителей.

"Нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы все-таки оставаться у нас, даже если рынок некоторым образом снижается, чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать по той же формуле разные препараты. В конце концов, это дело каждого конкретного человека, особенно если он сам расплачивается за лекарства, во что ему вложиться, что ему купить", - отметил Медведев.

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