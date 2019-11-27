Скворцова поручила улучшить доступ больных муковисцидозом к лекарствам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - После публикаций в СМИ глава Минздрава Вероника Скворцова поручила проверить, насколько больные муковисцидозом обеспечены лекарствами, и подготовить меры по улучшению ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручение дано Росздравнадзору. От ведомства ждут подробный доклад и конкретные предложения.

Профильному главному внештатному специалисту Минздрава Скворцова поручила проработать "необходимость корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза".

25 ноября телеканал "Дождь" сообщил, что Россия перестала закупать оригинальные импортные лекарства от муковисцидоза, а дженерики больным не помогают. Это неизлечимая генетическая болезнь, которая поражает железы внутренней секреции. В результате в органах дыхательной системы и органах пищеварения скапливается слизь, ее поражают бактерии, начинается интоксикация. Без должного лечения, когда на каждый орган нужен свой препарат, человек может умереть.

17-летняя больная, которая дала интервью "Дождю", запустила в интернете сбор подписей под требованием к президенту Владимиру Путину вернуть в Россию оригинальные лекарства, необходимые пациентам.