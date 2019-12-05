Поиск

Прокурор попросил 3,5 года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Чирцова

Прокурор попросил 3,5 года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Чирцова
Фигурант "дела 27 июля" Никита Чирцов в Тверском суде
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд приговорить к 3,5 годам колонии общего режима Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на несогласованной акции 27 июля в Москве.

Как сообщалось, 12 ноября Тверской суд Москвы продлил на полгода арест Чирцова.

По версии следствия, 27 июля Чирцов на Тверской улице в центре Москвы применил насилие к сержанту второго оперативного полка, а именно, как заявил следователь в суде, обвиняемый "толкнул его (сержанта - ИФ) двумя руками в область грудной клетки и плеча, тем самым причинив ему боль".

МоскваВысланного из Минска фигуранта "дела 27 июля" Чирцова арестовалиЧитать подробнее

В конце июля Лефортовский суд столицы оштрафовал Чирцова на 12 тыс. рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга.

Так называемое дело о беспорядках в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

Так, в центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Протесты в Москве

В рамках дела о беспорядках осуждены семь человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов, Павел Устинов.

В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (ст. 212 и ст. 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (ст. 318 УК РФ), Никита Чирцов (ст. 318 УК РФ) (содержатся под стражей); Егор Жуков (ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ) (под домашним арестом); Айдар Губайдулин (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ). Губайдулин был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Между тем после серии массовых акций, прошедших в августе - сентябре в защиту обвиняемых ряд задержанных - Даниил Конон, Сергей Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям, а приговор в отношении Устинова был смягчен с 3,5 лет колонии до года условного заключения.

Никита Чирцов

Новости по теме

Новости

Совет судей отказался от идеи наказывать СМИ за "скандализацию правосудия"

Теоретическую часть экзамена на водительские права расширят

Теоретическую часть экзамена на водительские права расширят

Медведев назвал "разовой" ситуацию вокруг смены схемы управления в "Яндексе"

Дума приняла закон о праве чиновников на участие в управлении НКО и "дочками" госкорпораций

Осужденный пожизненно экс-милиционер признался в убийстве студентки в 2004 году

Осужденный пожизненно экс-милиционер признался в убийстве студентки в 2004 году

Медведев выступил за сохранение иностранных лекарств в аптеках

Медведев выступил за сохранение иностранных лекарств в аптеках

Путин назначил Садовничего ректором МГУ еще на пять лет

Экс-фигуранта дела о беспорядках Конона отпустили из ОВД под обязательство о явке

МИД РФ выслал болгарского дипломата в ответ на возвращение сотрудника посольства РФ

Закон об устойчивом Рунете

Медведев счел реальной угрозу отключения России от глобального интернета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');