Прокурор попросил 3,5 года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Чирцова

Фигурант "дела 27 июля" Никита Чирцов в Тверском суде Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд приговорить к 3,5 годам колонии общего режима Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на несогласованной акции 27 июля в Москве.

Как сообщалось, 12 ноября Тверской суд Москвы продлил на полгода арест Чирцова.

По версии следствия, 27 июля Чирцов на Тверской улице в центре Москвы применил насилие к сержанту второго оперативного полка, а именно, как заявил следователь в суде, обвиняемый "толкнул его (сержанта - ИФ) двумя руками в область грудной клетки и плеча, тем самым причинив ему боль".

В конце июля Лефортовский суд столицы оштрафовал Чирцова на 12 тыс. рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга.

Так называемое дело о беспорядках в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

Так, в центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

В рамках дела о беспорядках осуждены семь человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов, Павел Устинов.

В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (ст. 212 и ст. 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (ст. 318 УК РФ), Никита Чирцов (ст. 318 УК РФ) (содержатся под стражей); Егор Жуков (ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ) (под домашним арестом); Айдар Губайдулин (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ). Губайдулин был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Между тем после серии массовых акций, прошедших в августе - сентябре в защиту обвиняемых ряд задержанных - Даниил Конон, Сергей Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям, а приговор в отношении Устинова был смягчен с 3,5 лет колонии до года условного заключения.