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Толкнувший полицейского фигурант "дела 27 июля" Чирцов получил год колонии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к году лишения свободы 22-летнего уроженца Пермского края Никиту Чирцову за применение насилия к представителю власти на несогласованной акции протеста 27 июля в столице.

"Признать Чирцова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Назначить Чирцову наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания... в колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Елены Булгаковой.

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Согласно фабуле дела, Чирцов 27 июля в Столешниковом переулке в центре Москвы толкнул полицейского в область груди и плеча, из-за чего тот испытал боль.

Прокурор просил приговорить Чирцова к 3,5 годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдании молодого человека ввиду отсутствия в его действиях состава вмененного преступления.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Хроника 11 декабря 2010 года – 06 декабря 2019 годаПротесты в Москве
Никита Чирцов

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