Конструктор ракеты "Ярс" заявил о превосходстве России в наземных ядерных силах

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - США уступают России в развитии наземных ядерных сил благодаря работам по модернизации этого класса вооружений, заявил конструктор межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава" и "Ярс" Юрий Соломонов.

В интервью журналистам телеканала "Звезда" Соломонов сообщил, что в России таких результатов удалось добиться благодаря модернизации ядерных сил наземного базирования, и это было сделано гораздо раньше американцев.

"В США последняя модернизация проходила 10-15 лет назад. Их группировка очень старая, с 1960 года. У них в свое время были попытки создать подвижный грунтовый ракетный комплекс, была ракета маленького веса подвижного базирования Midgetman в 1980-е годы. Но у них это дело сопряжено с огромными финансовыми затратами. И они на это не идут", - сказал Соломонов.

Он отметил, что именно современная МБР "Ярс" стала гордостью российского оборонно-промышленного комплекса.

"Это ракета новая, новые двигательные установки, новое боевое оснащение, она обладает существенно более высокими характеристиками с точки зрения боевой эффективности", - подчеркнул конструктор.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

МБР Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей". Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.