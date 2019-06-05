В Минобороны РФ заявили о планах ввести в этом году в боевой состав более 30 МБР

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в этом году получат в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в среду в министерстве обороны России.

"До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76% и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

Военные сообщили, что до конца текущего года в РВСН поставят свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В сообщении отмечается, что это обеспечит постановку на боевое дежурство ракетных полков подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" полного состава в Йошкар-Олинской, Иркутской и Барнаульской ракетных дивизиях, двух пусковых установок стационарного базирования в Козельской ракетной дивизии, а также полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в дивизии РВСН под Оренбургом.

В Минобороны РФ заявили, что продолжаются работы над новым ракетным комплексом "Сармат".

"Одновременно с развитием ударной группировки боевые возможности РВСН наращиваются за счет поддержания существующих и создания новых пунктов управления и оснащения их современными средствами боевого управления и связи", - отмечается в сообщении.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

В РВСН проходит перевооружение на новые ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования. В частности, мобильная группировка РВСН заменяется с подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь" на "Ярс".

Ракетный комплекс "Ярс" способен поражать стратегические цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, имеет высочайшую маневренность и, как следствие, повышенную живучесть, сообщали военные.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства нового российского оружия - ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ранее сообщалось, что МБР "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Ракету "Сармат" планируют серийно производить на машиностроительном заводе "Красмаш" (Роскосмос).

"Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, неважно. Это основа стратегического потенциала страны", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в марте в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).