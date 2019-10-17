В России запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях "Гром-2019"

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты. Архивное фото Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В России в рамках стратегических командно-штабных учений "Гром-2019" под руководством президента Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны России. В тренировке участвовали силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

В Минобороны отметили, что все задачи были выполнены, и ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной.

Морской запуск

Из акватории Баренцева и Охотского морей подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.

В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты "Калибр" из Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

"Ярс" и "Искандер"

С космодрома "Плесецк" произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса "Ярс". Поражена цель на полигоне "Кура" на Камчатке, заявили в военном ведомстве.

Тем временем расчеты ОТРК "Искандер" выполнили пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Авиация

Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по наземным целям на полигонах "Пембой" в республике Коми и "Кура" на Камчатке.

15 октября в России началось трехдневное стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019".

В Минобороны РФ заявляли, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет, в том числе, межконтинентальных баллистических - "Ярса" и "Синевы".

К учению привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

На брифинге для военных атташе в понедельник врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что учение не направлено против других стран.

Ильин сказал, что пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. "Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура", - сказал Ильин.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Синева" - межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования с разделяющейся головной частью. Её носителями являются атомные подлодки стратегического назначения.