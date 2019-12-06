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Кремль выступил против преследования россиян Штатами в свете новых санкций

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Москва готова сотрудничать в сфере борьбы с киберпреступностью, однако выступает категорически против преследования российских граждан Соединенными Штатами, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЭкономикаМинфин США ввел санкции против граждан России и семи компаний за киберпреступленияМинфин США ввел санкции против граждан России и семи компаний за киберпреступленияЧитать подробнее

Так он прокомментировал решение Госдепартамента США объявить награду в $5 млн за информацию, которая приведет к аресту руководителя Evil Corp Максима Якубца, которому США предъявили обвинение в хакерстве.

"Борьба с киберпреступностью - это та субстанция, по которой российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество, и эти наши предложения, к сожалению, натыкались на глухую стену нежелания и непонимания", - сказал Песков.

По его словам, Москва выступает за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников. "И наконец, мы традиционно выступаем против трансграничного правового преследования российских граждан со стороны США", - заключил Песков.

Санкции против хакеров

В четверг США ввели санкции в отношении группы хакеров, обвиняемых, в частности, в краже более $100 млн при помощи вируса под названием Dridex.

Одному из подпавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - заочно предъявлены обвинения судами Небраски и Пенсильвании за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки Evil Corp., совершавшей серьезные преступления в киберпространстве. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Якубец "нанял десятки человек для того, чтобы они проводили его операцию из подвалов московских кафе".

Кроме того, по информации американских властей, Якубец и его соратники с мая 2009 года совершали банковские преступления при помощи вируса Zeus. Им удалось похитить миллионы долларов в США и в других странах, заразив тысячи компьютеров вирусом, который похищал личные данные пользователей: номера банковских счетов и пароли.

В общей сложности Якубец и его команда при помощи вируса Zeus попытались украсть $220 млн. На практике же им удалось получить $70 млн с банковских счетов своих жертв, утверждают власти США.

Госдепартамент США объявил награду за информацию, которая приведет к аресту Якубца. В США готовы заплатить до $5 млн, что стало самой большой в истории страны суммой, назначенной за информацию о предполагаемом киберпреступнике.

США Evil Corp. Дмитрий Песков Максим Якубец

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