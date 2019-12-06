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В Лондоне назвали зарегистрированную в РФ Evil Corp. самой вредоносной бандой хакеров в мире

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Зарегистрированная в России компания Evil Corp, против которой США в четверг ввели санкции, является самой мощной хакерской преступной группировкой в мире, заявили в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

"Evil Corp - самая вредоносная хакерская преступная группировка в мире, создавшая и распространявшая вирусы, которые привели к финансовым потерям, составляющим в общей сложности сотни миллионов фунтов стерлингов в одной только отдельно взятой Великобритании", - говорится в сообщении NCA.

В нем отмечается, что в США обвинения россиянину Максиму Якубцу, который руководит Evil Corp, были предъявлены благодаря "беспрецедентному сотрудничеству" между NCA, ФБР и Национальным центром кибербезопасности Великобритании.

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В британском агентстве по борьбе с преступностью также назвали эту "преступную группу" самой значительной угрозой для Великобритании в киберпространстве.

Между тем, по данным агентства, Максим Якубец осуществлял свою деятельность, "наняв десятки человек для того, чтобы они проводили его операцию из подвалов московских кафе".

Кроме того, в сообщении указывается, что обвиняемый в США Якубец ездит на автомобиле марки Lamborghini, три буквы номера которого вместе можно сложить в слово "ВОР".

В четверг США ввели санкции в отношении группы хакеров, обвиняемых, в частности, в краже более $100 млн при помощи вируса под названием Dridex. Одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - заочно предъявлены обвинения судами Небраски и Пенсильвании за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей серьезные преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.

Также Якубец и его соратники, начиная с мая 2009 года, совершали банковские преступления при помощи вируса Zeus. Им удалось похитить миллионы долларов в США и в других странах, заразив тысячи компьютеров вирусом, который похищал личные данные пользователей: номера банковских счетов и пароли.

В общей сложности Якубец и его команда при помощи вируса Zeus попытались украсть $220 млн. На практике же им удалось получить $70 млн с банковских счетов своих жертв.

Госдеп США объявил награду за информацию, которая приведет к аресту Якубца. В США готовы заплатить до $5 млн, что стало самой большой в истории США суммой, назначенной за информацию о киберпреступнике.

Великобритания США Evil Corp Россия

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