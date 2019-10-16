Заключенный печально известной колонии под Пермью покончил с собой

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Покончил с собой один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии N9 в Соликамске (Пермский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в среду.

Тело заключенного нашли в ИК-9 во вторник, 15 октября, рассказали в пресс-службе УФСИН. Врачи провели все реанимационные мероприятия, однако мужчину спасти не удалось.

Представитель УФСИН отметил, что следы насильственной смерти на теле погибшего не найдены. Обстоятельства происшествия устанавливаются, материалы по инциденту передадут следователям.

Основатель правозащитного проекта ГУЛАГу.нет Владимир Осечкин на своей странице в фейсбуке написал, что, по его информации, покончивший с жизнью осужденный не выдержал "издевательств, унижений и давления, рабского труда в швейном цехе и вымогательств".

Осечкин отмечает, что погибшего якобы заставляли работать в швейном цехе по 12 часов в сутки 6-7 дней в неделю, выполняя заказы для крупных нефтяных компаний и силовых структур.

Интернет-издание "59.ру" со ссылкой на источник сообщает, что покончил с собой осужденный из отряда № 11 Иван Жужгов. "Он работал там. В тот вечер у него был назначен перед блатными расчет за карточный долг", - уточнил собеседник издания.

Инциденты в пермской ИК-9

Это уже не первый инцидент в этой колонии за последнее время.

Так, 22 сентября двое заключенных ИК-9 надругались над осужденным, в тот же день в колонии произошла массовая драка. По разным данным, в драке участвовали от 60 до 200 человек, от 20 до 30 получили травмы, из них трое человек госпитализированы. В связи с этим краевое управление ФСИН и центральный аппарат ФСИН России инициировали служебную проверку.

Также по данному факту расследуются два уголовных дела. Первое уголовное дело было возбуждено по пункту "а" ч.2 ст. 32 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему совершенное группой лиц). Подозреваемыми являются двое осужденных. Второе уголовное дело возбуждено по факту халатности (ч.1 ст.293 УК РФ), допущенной сотрудниками исправительного учреждения.

Еще один инцидент произошел 6 октября. Тогда заключенный ИК-9 в знак протеста забрался на вышку, где установлена купольная камера видеонаблюдения, и потребовал от администрации учреждения организовать встречу с прокурором. После прибытия сотрудников ГУФСИН и прокуратуры осужденный слез с высоты, он не пострадал.

По информации Осечкина, мужчина угрожал спрыгнуть с вышки, высота которой сопоставима с девятиэтажным домом. По данным правозащитника, мужчину пытаются довести до суицида, избивают, издеваются и вымогают деньги.

В пресс-службе УФСИН подчеркнули, что совершивший суицид осужденный никак не связан с последним инцидентом.

Краевой уполномоченный по правам человека Павел Миков отмечал, что в этом исправительном учреждении существуют значительные недостатки в организации соблюдения режима и надзора, которые ставят под угрозу личную безопасность осужденных.