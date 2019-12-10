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Арестован десятый фигурант дела об убийстве начальника ингушского Центра "Э"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу Магомеда-Гази Чаниева - десятого фигуранта по уголовному делу о покушении и убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Срок ареста - до 7 февраля 2020 года.

7 декабря в субботу Басманный суд Москвы отправил под арест шесть человек, задержанных днем ранее по этому уголовному делу. Мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля избрана троим членам влиятельной общины баталхаджинцев Алихану Белхароеву, Исе Накастоеву, Али Картоеву, ингушскому бизнесмену, предполагаемому руководителю ОПГ Хасану Полонкоеву, а также его племяннику и сыну Аслану Полонкоеву и Закре Полонкоеву. Они подозреваются в причастности к нападению на Эльджаркиева 12 января и его убийству 2 ноября.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Хасана Полонкоева Мурад Мусаев, он обвиняется не в убийстве, а в покушении на полицейского годичной давности.

Кроме того, 15 ноября Басманный суд заочно арестовал Курейши Картоева - предполагаемого убийцу Эльджаркиева и его брата. Также под стражей находится Гелани Костоев и Ахмед Арапиев.

По данным источников "Интерфакса", 46-летний житель ингушского села Экажево, член общины баталхаджинцев Курейш Картоев по кличке "Коля" - основной фигурант дела об убийстве Эльджаркиева. Именно Картоева, который мог скрыться в Турции, следствие считает непосредственным исполнителем убийства полицейского, утверждают источники.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. По официальной информации, неизвестный выстрелил в двух мужчин не менее десяти раз.

По данным защиты, мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров общины баталхаджинцев - Ибрагима Белхароева.

Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев Магомед-Гази Чаниев

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