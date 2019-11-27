Одной из версий убийства главы центра "Э" в Ингушетии стала кровная месть

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Версия кровной мести рассматривается следствием в связи убийством начальника Центра по противодействию экстремизму (центра "Э") МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

Кровная месть высокопоставленному полицейскому может быть связана с его деятельностью по борьбе с экстремизмом в республике, пояснил собеседник агентства.

Ранее в среду другой источник "Интерфакса" сказал, что Басманный суд Москвы санкционировал аресты троих обвиняемых в убийстве Эльджаркиева и его брата.

"В настоящее время по делу проходят три человека: Гелани Костоев, Ахмед Арапиев и Курейша Картоев", - заявил собеседник агентства. Он уточнил, что следствие продолжает поиски других подозреваемых в громком убийстве.

В свою очередь пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова подтвердила "Интерфаксу", что Костоев и Арапиев были арестованы на два месяца по ходатайству следователя ещё 7 и 22 ноября соответственно.

Также представитель суда ранее сообщила о заочном аресте Картоева, срок содержания под стражей которого будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ. В настоящее время Картоев объявлен в международный розыск.

По данным источника "Интерфакса", подозреваемый является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев (последователей ингушского религиозного деятеля Батал-Ходжи Белхороева) по прозвищу "Коля". По данным источника "Интерфакса", он является главным подозреваемым по делу об убийстве главы центра "Э".

Всем троим предъявлено обвинение по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. От рук преступника также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Как сообщала "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

4 ноября погибших похоронили на родовом кладбище в Назрани.