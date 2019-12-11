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Кадыров обвинил Сокурова в разжигании розни из-за сомнений вокруг его звания Героя России

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров расценил высказывания режиссера Александра Сокурова на заседании СПЧ 10 декабря как неприкрытый национализм и попытку внести раздор в общество и предложил привлечь его к ответственности.

"Вы своими ничем не прикрытыми националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов. Но в данном случае вам это не удастся. У чеченского народа есть стойкий иммунитет против попыток стравить с другими народами и вызвать межнациональную напряженность. Россия и Чечня едины навсегда!", - написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Накануне Сокуров высказал мнение о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым звания Героя России.

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"Нужно... переосмыслить статус звания героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают", - сказал Сокуров на заседании СПЧ под председательством президента РФ Владимира Путина.

Путин возразил: "Если кто-то из них (жителей Чечни), независимо от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем России".

Рамзан Кадыров, в свою очередь подчеркивает, что, "благодаря мудрой политике и твердой воле первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, более 7 тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов НВФ (незаконных вооруженных формирований - ИФ), разоружены".

"Это в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России. Подсчитайте, сколько жизней военнослужащих федеральных сил, сотрудников милиции и мирных граждан спасено благодаря этой колоссальной работе", - обращается глава Чечни к Сокурову.

"Мы провели всенародный референдум, на котором практически весь народ Чечни выразил свое желание быть в составе России. Этот народ проголосовал за единство с Россией и таким образом предотвратил ее развал. А за такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствие с законом", - написал Кадыров.

Чечня Рамзан Кадыров Александр Сокуров

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