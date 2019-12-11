Что произошло за день: среда, 11 декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении. Журналист объяснил это тем, что 28 ноября получил ответ от СКР, в котором сообщается об отсутствии доказательств совершенных против него преступлений в то время, когда он оказался фигурантом дела о попытке сбыта наркотиков.

- Юрий Чайка постановил закрыть дело против двоих бизнесменов из "списка Титова". Генпрокуратура России нашла нарушения в деле Михаила Ершова и Валерия Наумова о мошенничестве в особо крупном размере. Однако предприниматели являются фигурантами еще одного дела - об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

- Задержан сторонник "Правого сектора", планировавший теракт. Как сообщила ФСБ, россиянин, поддерживавший запрещенную в России экстремистскую организацию, собирался устроить взрыв в Мурманске и был задержан при попытке достать взрывное устройство из тайника.

- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил режиссера Александра Сокурова в разжигании розни. При этом он подчеркнул, что "у чеченского народа есть стойкий иммунитет" против таких действий. Так Кадыров ответил на призыв Сокурова пересмотреть звание Героя России, так как его носят и российские солдаты, и чеченцы.

- Бывший первый замруководителя "Росгеологии" Руслан Горринг получил 3,5 года колонии. Приговор вынесен по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в 2011 году Горринг (тогда - Ганижев) в качестве доверенного лица председателя Совета депутатов Ленинского района Подмосковья получил от предпринимателя более 19 млн рублей. Деньги он получал с июня 2009 по сентябрь 2010 года, после чего потребовал от бизнесмена более 5 млн рублей. Он был задержан при получении денег, но затем скрылся от следствия и сменил фамилию.

- Завершено расследование дела о нападении на Эллу Памфилову. По данным следствия, Ахад Карабалаев, ворвавшийся в дом главы ЦИК РФ в сентябре, страдает психическим расстройством, и в момент преступления он не понимал, что делает. Суду рекомендовано отправить мужчину на принудительное лечение.

- Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time. Издание отмечает, что шведская школьница мужественно говорит правду о климатических проблемах и стала одним из наиболее влиятельных спикеров по теме экологии.