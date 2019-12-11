Якутского шамана Габышева и его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Якутского шамана Александра Габышева и двоих его сторонников, возобновивших свой поход в Москву, оштрафовали на тысячу рублей каждого за неповиновение сотрудникам полиции, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".

"Александр Габышев, Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин были оштрафованы в соответствии со статьей 19.3 КоАП, пояснили в организации. "Об этом сообщила наш адвокат Ольга Тимофеева, которая защищала их в суде", - отмечают правозащитники.

Согласно протоколу, Габышев "во время попытки вручения повестки к следователю вел себя вызывающе, вытащил меч, размахивал им в сторону сотрудников полиции и порвал форменную куртку сотруднику".

В свою очередь координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил "Интерфаксу", что Габышев сейчас находится дома. "На 12 декабря в 10 утра его вызвали в следственный комитет для опроса по поводу инцидента при задержании", - сказал Прянишников.

Кроме того, адвокат Габышева Ольга Тимофеева рассказала "Интерфаксу", что в отношении ее подзащитного вновь выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследования дела по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

Поход Габышева на Москву

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие" в стране. В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек немало последователей.

В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. Позднее стало известно, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая в неустановленном месте лично обращался к группе людей, призывая их к экстремистской деятельности. Как сообщалось, государственная экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря стало известно, что Габышев возобновил свой поход в Москву, поскольку ему не предъявили обвинение в десятидневный срок после применения к нему меры пресечения. Соответственно, его подписка о невыезде из Якутска "автоматически", по мнению адвокатов, была отменена.

10 декабря Габышев и несколько его сторонников были задержаны. В соцсетях появилось видео задержания, на котором Габышев разговаривает на повышенных тонах с сотрудниками правоохранительных органов на дороге, в оцеплении десятка патрульных машин.