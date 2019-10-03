Правозащитники узнали об экспертизе, признавшей шамана Габышева невменяемым

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, который ранее стал фигурантом уголовного дела об экстремизме и был задержан во время своего пешего похода в Москву, сообщает "Правозащита Открытки".

Так пояснили, что об этом в следственном отделении УФСБ Якутии сообщили адвокату "Правозащиты Открытки" Ольге Тимофеевой, которая представляет интересы шамана.

"В субботу мы ознакомимся с заключением, а в ближайшую неделю проведем свою экспертизу с независимыми экспертами, в том числе из Москвы. Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - добавили в "Правозащите Открытки".

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". Его поход должен был продлиться два года.

В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. К тому моменту он успел пройти 3 тыс. километров и привлечь множество последователей. Позже стало известно, что шаман стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие подозревает, что Габышев с 6 марта по 22 мая в неустановленном месте призывал группу людей осуществлять экстремистскую деятельности.

На следующий день после задержания якутский Минздрав сообщил, что шамана отправили в психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. Габышев находится под подпиской о невыезде.