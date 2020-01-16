Якутскому шаману вернули меч, которым он размахивал перед полицейскими

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следствие в Якутии не стало возбуждать уголовное дело в отношении шамана Александра Габышева, который во время вручения ему повестки размахивал мечом и порвал форменную куртку полицейскому, и даже вернуло ему этот меч, сообщила организация "Правозащита Открытки".

В декабре 2019 года Габышева опросили в рамках доследственной проверки по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в связи с этим инцидентом.

"Наличия умысла, направленного на применение насилия в отношении представителя власти, у Габышева не установлено", - сообщают правозащитники, ссылаясь на выводы следователя.

Отмечается также, что шаману вернули меч, ранее изъятый в качестве вещественного доказательства.

Кроме того, добавляют правозащитники, по ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности) обвинение Габышеву до сих пор не предъявлено, мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее, 12 января в YouTube-канале Габышева было опубликовано видеообращение, в котором шаман объявил о своих планах отправиться в третий поход в Москву. "Начиная с этих дней готовимся к походу. Поход запланирован в марте, всем отрядом выйдем отсюда - независимо от судебных решений, решений властей. Отряд будет идти мирным путем, чтобы "демон" был изгнан мирными методами. Я никого не призываю к оружию, все должно решиться мирным путем", - сказал Габышев в обращении.

Как сообщалось, называющий себя шаманом Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

Позднее стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Согласно материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности".

3 октября "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря стало известно, что Габышев вновь пошел в Москву, поскольку ему не предъявили обвинение в 10-дневный срок после применения к нему меры пресечения. Соответственно, его подписка о невыезде из Якутска, по мнению адвокатов, была автоматически отменена.

10 декабря Габышев и двое его сторонников были задержаны. Согласно протоколу, Габышев "во время попытки вручения повестки к следователю вел себя вызывающе, вытащил меч, размахивал им в сторону сотрудников полиции и порвал форменную куртку сотруднику".