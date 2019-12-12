На место крушения Ми-28 отправлена комиссия главного командования ВКС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны отправило комиссию главного командования ВКС на место крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, авария произошла 11 декабря около 23:00 в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях.

Полет проходил без боекомплекта. На земле не осталось разрушений.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, но борту вертолета находились два члена экипажа. Оба они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы стал сильный туман. Вертолет упал вблизи станицы Платнировская.

Существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ.

Первые два вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение расположенного в Кореновске авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в январе 2019 года.

Ми-28УБ оборудован двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках".

Ми-28Н "Ночной охотник" (этими вертолетами оснащен авиаполк в Кореновске) предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей.

Ми-28НМ (модернизированный "Ночной охотник") еще не принят на вооружение, вертолет проходит испытания.