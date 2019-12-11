Вертолет одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае
Связь с ним оборвалась почти сразу после вылета
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-28 одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае, сообщил источник.
С вертолетом пропала связь вскоре после вылета из города Кореновска.
Позднее его обнаружили разбившимся у станицы Платнировская в двух километрах от кореновского аэродрома. На борту находились два члена экипажа, оба они погибли. Пассажиров в вертолете не было.
По предварительной версии, причиной катастрофы стал сильный туман в районе аэродрома.