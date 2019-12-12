Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Ми-28 на Кубани

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Кореновском районе Краснодарского края, в результате которого погибли два летчика.

В пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) сообщили, что 12 декабря в военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону из войсковой части 35666 поступило сообщение о крушении вертолета Ми-28. По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По предварительным данным следствия, накануне проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях.

В пресс-релизе говорится, что в тот же день с экрана радиолокационной станции пропала отметка вертолета. В результате поисково-спасательных мероприятий вблизи аэродрома Кореновск Краснодарского края обнаружен разрушенный вертолет. Члены экипажа погибли.

В ГВСУ отметили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Изъяты документация, регламентирующая полет воздушного судна, а также показания средств объективного контроля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два летчика погибли в результате крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.

По данным Минобороны, авария Ми-28 произошла 11 декабря в районе 23:00 в районе аэродрома Кореновск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях.

Существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ.

Первые два вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение расположенного в Кореновске авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в январе 2019 года.

Ми-28Н "Ночной охотник" (этими вертолетами оснащен авиаполк в Кореновске) предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей.

Ми-28НМ (модернизированный "Ночной охотник") еще не принят на вооружение, вертолет проходит испытания.