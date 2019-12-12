Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Ми-28 на Кубани

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Кореновском районе Краснодарского края, в результате которого погибли два летчика.

В пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) сообщили, что 12 декабря в военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону из войсковой части 35666 поступило сообщение о крушении вертолета Ми-28. По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По предварительным данным следствия, накануне проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях.

В пресс-релизе говорится, что в тот же день с экрана радиолокационной станции пропала отметка вертолета. В результате поисково-спасательных мероприятий вблизи аэродрома Кореновск Краснодарского края обнаружен разрушенный вертолет. Члены экипажа погибли.

В ГВСУ отметили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Изъяты документация, регламентирующая полет воздушного судна, а также показания средств объективного контроля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два летчика погибли в результате крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.

По данным Минобороны, авария Ми-28 произошла 11 декабря в районе 23:00 в районе аэродрома Кореновск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях.

Существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ.

Первые два вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение расположенного в Кореновске авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в январе 2019 года.

Ми-28Н "Ночной охотник" (этими вертолетами оснащен авиаполк в Кореновске) предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей.

Ми-28НМ (модернизированный "Ночной охотник") еще не принят на вооружение, вертолет проходит испытания.

Ми-28 Краснодарский край

Новости по теме

Новости

Солдат в карауле покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о шести пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

В Кремле рассказали о запросах в адрес Германии по выдаче Зелимхана Хангошвили

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Глава ОСК допустил человеческий фактор в истории с пожаром на "Адмирале Кузнецове"

Глава ОСК допустил человеческий фактор в истории с пожаром на "Адмирале Кузнецове"
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" выросла до 600 кв. м

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Двое пропавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" найдены живыми

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Пожар на "Адмирале Кузнецове" начался при огневых работах

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" и троих пропавших

Источник сообщил о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" и троих пропавших

На ТНТ объяснили прекращение показа сериала "Слуга народа"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');