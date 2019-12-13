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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Двух жителей Кузбасса осудили за использование рабского труда

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мариинский городской суд (Кузбасс) вынес обвинительный приговор двум местным жителям, использовавшим в качестве раба психически больную девушку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

Суд признал 58-летнюю женщину и ее 27-летнего сына виновными по "г, д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование труда человека на праве собственности, в случае, если лицо не может отказаться от выполнения работ, совершенное с применением насилия).

По данным ведомства, девушку использовали в качестве рабыни более трех месяцев в 2015 году.

"Осужденные использовали рабский труд молодой девушки, страдающей психическим заболеванием. У потерпевшей забрали паспорт, чтобы заставить ее работать, мать с сыном применяли в отношении потерпевшей психическое насилие в виде в виде оскорблений и угроз и физическое насилие, ее избивали различными предметами", - говорится в релизе.

Суд приговорил женщину к четверым годам колонии, ее сына - к трем годам шести месяцам колонии, отбывать наказание они будут в тюрьмах общего режима.

Кузбасс

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