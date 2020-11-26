В Татарстане для экс-полицейского запросили 14 лет колонии за рабский труд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Аксубаевском районном суде Татарстана прошли прения по делу бывшего оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району республики Динара Гафиятова, обвиняемого в превышении полномочий и использовании рабского труда. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на юриста Сучкова.

"Прокурор потребовал приговорить Гафиятова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Потерпевшая сторона также просила признать экс-оперативника виновным по двум статьям УК РФ", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, в мае 2019 года сотрудник нурлатского райотдела полиции увез местного жителя Идриса Садыкова в соседний Аксубаевский район, где заставлял его работать на ферме своего отца.

Как сообщает "Зона права", мужчину избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. "В случае побега полицейский угрожал Садыкову повесить на него преступление. После того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину, три недели жившего в будке, отпустили", - говорится в пресс-релизе.

Правозащитники отмечают, что подсудимый отрицает свою вину и утверждает, что ему инкриминируют абсурдное обвинение, а он "действительно работал" на службе.

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело о похищении человека (статья 126 УК РФ) по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова, утверждающего, что в мае он провел 20 дней в рабстве на ферме у полицейских.

В декабре бывший оперуполномоченный Динар Гафиятов был арестован, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) и использовании рабского труда (статья 127.2 УК РФ).